Humánmeteo: fejfájós hétfő jön

Hétfőn egy gyenge hidegfront halad át az ország felett - írja a Meteo Klinika. A nap elején inkább csak a Dunántúlon, később máshol is jelentkezhetnek kellemetlen panaszok a frontérzékenyeknél. Sokaknál fokozódhat a görcshajlam, nem csak izom- és hasi görcsök, hanem görcsösfejfájásformájában is.

Romlik az asztmások állapota

A középső országrészben és a Dunántúlon ezek a tünetek még intenzívebbek lehetnek, és mellettük még ingerlékenység és nyugtalanság is felléphet. Habár a 30 fokos meleg átmenetileg megszűnik, a fokozott folyadékbevitel még mindig fontos, lehetőleg tiszta vizet (akár csapvizet) fogyasszunk. A szívbetegek állapota szintén romolhat, nekik javasolt sokat pihenni és kerülni a megterhelő tevékenységeket.

Sokaknál jelentkezhet görcsös fejfájás holnap. Fotó: Getty Images

A szabadban sokfelé csökken a komfortérzet, illetve az érzett hőmérséklete is a mért értékek alatt alakulhat. Különösen a Kisalföldön fontos az előző napokhoz képest vastagabb öltözet, habár nagy lehűlés nem várható. Ebben a változékony időszakban az immunrendszerünk is legyengülhet, éppen ezért ügyeljünk a megfelelő mértékű vitaminbevitelre. A front előtt a fellépő fülledtség is megterhelő lehet. A kialakuló zivatarok területén az asztmások állapota romolhat, nekik is sok pihenés ajánlott.