Humánmeteo: fejfájós, görcsös péntek közeleg

Pénteken továbbra sem érvényesül markáns fronthatás a Kárpát-medencében, de a körülmények olyannak ígérkeznek, mintha enyhébb, kettős front haladna át felettünk. A nap folyamán fokozatosan erősödhetnek a panaszok! A nem túl gyakori, összetett jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájós órákat hozhat a pénteki időjárás. Fotó: Getty Images

A meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy amennyiben fokozottan érzékeny akár a meleg-, akár a hidegfrontra, akkor gyengébb migrént, illetve görcsös fejfájást is tapasztalhat. Ezek a tünetek keleten jelentkezhetnek hosszabb ideig és intenzívebben is. Ebben az esetben kerülje a csokoládé és a vörösbor fogyasztását. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, fokozódó rosszullét jelentkezhet, napközben pedig állandósulhatnak a tünetek.

A széles intervallumban ingadozó hőmérséklet kimeríti a szervezetet. Emiatt nem javasolt ebben a változékony időszakban nehéz ételeket fogyasztania. A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, alacsony a komfortérzet és főleg reggel fokozódik a megfázásveszély. Réteges, az előző napokhoz hasonló öltözet javasolt. A felhősebb időszakokban a kint tartózkodás is kellemetlen lehet, főleg a Dunától keletre pedig az elszórt záporok miatt az esernyőkre is szükség lehet.

Az allergiásoknál a mogyoró, az éger és a ciprusfélék pollenjei okozhatják a legtöbb panaszt. Allergiásként mérsékelje a hús- és a tejtermék-fogyasztást, autózás közben pedig tartsa felhúzva az ablakokat!