Humánmeteo: fejfájós csütörtök jön

Csütörtökön változékony lesz az időjárás, gyakran lesz felhős az ég, emellett ismét sokfelé kell erősebb széllel is számolnia. Fagyosan indul a nap, és napközben is 10 fok alatt marad a hőmérséklet. A terhelés a következő napokban is csak lassan mérséklődik. A rendkívüli változékonyság, valamint az ilyenkor szokásosnál hűvösebb idő terhelést ró a szervezetünkre, és gyengíti az immunrendszert: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Fejfájás, migrén gyötörhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett, főleg a szeles vidékeken erős fejfájás, migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás. A szervezete nem tud kellően pihenni, regenerálódni. Az elmúlt időszak legyengíthette immunrendszerünket, növeljük ezért a vitaminbevitelt, illetve próbáljuk tudatosan kerülni a stresszes helyzeteket is. A korábban már tapasztalt fejfájás és az alvásproblémák is visszatérhetnek, minden lehetőséget használjunk ki a pihenésre.

A legtöbb panaszt a szokatlan hűvös és a szél okozhatja. Fotó: Getty Images

Záporok itt-ott ma is előfordulhatnak, emellett a szél is rontja a hőérzetet. Öltözzünk vastagabban, rétegesen, hiszen a reggel a fagyok hatására kifejezetten nagy a megfázásveszély!

Az allergiásoknak jó hír, hogy a hideg időben, a front mögött csökkent a pollenszint, de kismértékben romlás kezdődik az allergiahelyzetben. A levegőminőség jó. A közlekedés során főként az északi országrészben erős szél nehezítheti a haladást. A figyelmetlenség szintén nagy kockázati tényező, fokozott óvatosság javasolt!