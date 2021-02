Humánmeteo: fejfájást okoz a szél

Csütörtökön már országszerte tovább melegszik az idő, így intenzív melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Erős lesz a szél, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak, így nem élvezhetjük felhőtlenül a tavaszias időjárást. Afejfájásés a keringési panaszok országszerte jellemzőek lehetnek. Front ugyan most nem érkezik, ennek ellenére gyengül az immunrendszerünk: fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb információt.

Csütörtökön a gyors melegedés és az erős szél is okozhat kellemetlen panaszokat. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, illetve fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. A vérnyomásproblémákkal élők körében vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet. Sokan tapasztalhatják, hogy csökken a teljesítőképességük, nehezebben tudnak feladataikra koncentrálni. Az erős, viharos szél miatt idegi feszültség is felléphet, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál, illetvealvászavarokis jelentkezhetnek.

A megerősödő szél jelentősen ront a hőérzeten, de a napsütés némileg ellensúlyozza ezt. Esernyőre ugyan nem lesz szükségünk csütörtökön, de fontos a réteges öltözet, ha kimozdulunk otthonról. Ami az allergiásokat illeti, erősödik a pollenterhelés: jelenleg a mogyoró, az éger és a tiszafafélék pollenje okozhat tüneteket.