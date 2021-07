Humánmeteo: fejfájást okoz a nagy hőingás

Pénteken nem érkezik újabb front, a felfrissülést hozó hidegfront mögötti időjárási helyzet alakítja közérzetünket. A változó felhőzet mellett többórás napsütésre és néhol záporokra, zivatarokra is számíthatunk, de ehhez már nem társul extrém hőség. Nagy lesz viszont a hőingás: a délelőtti gyors melegedés sokakat megvisel, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A nagy napi hőingás és a szél sokaknál okozhat fejfájást pénteken. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett leginkább a vérnyomás tekintetében tapasztalhatóak kiugrások, emellett pedig fejfájás is szinte a nap bármely szakában előfordulhat, különösen akkor, ha a szél is megélénkül. Ez utóbbi tünet igencsak kellemetlen lehet, és az egész napot elronthatja, legyen szó akár munkáról, akár a mindennapi tevékenységekről vagy nyaralásról. A szívbetegek és az idősek most is a veszélyeztetett csoportba tartoznak, a nagy napi hőingás megterhelő lehet a keringési rendszer zavaraival élőknek.

A szabadtéri tevékenységnek kedveznek a feltételek, de erős lesz a szél, ami miatt ingadozhat a hő- és komfortérzet. Néhol futó zápor, esetleg kisebb zivatar is előfordulhat, de nem ez lesz a jellemző. A napos tájakon a déli órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért fontos a megfelelő fényvédelemről gondoskodni. A valamelyest enyhébb időben hajlamosak vagyunk megfeledkezni a veszélyről, pedig most is rövid idő alatt leéghet a bőr. Ami az allergiásokat illeti, a pollenterhelés magas, a csalán és a pázsitfűfélék virágpora található meg nagyobb mennyiségben a levegőben. Az érintettek számára javasolt, hogy ne sportoljanak most erdők, mezők, parkok közelében, és fogyasszanak kevesebb tejterméket.