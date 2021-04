Humánmeteo: fejfájást okoz a meleg

Csütörtökön nem érkezik front térségünkbe, azonban nem lesz zavartalan a napsütés, és főleg északkeleten egy-egy zápor kialakulása sem zárható ki. A hőmérséklet többfelé meghaladja a 20 fokot. Hiába a tavaszias idő, vannak, akik szervezetét megterheli a hirtelen melegedés, illetve gyengíti az immunrendszerüket. A fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb tájékoztatást.

A hirtelen jött tavaszi meleg az arra érzékenyek körében fejfájást válthat ki. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett többeknél jelentkezhet fáradtság és bágyadtság - erre elsősorban a szokatlan meleg érzékenyek számíthatnak. Napközben kissé csökkenhet az érintettek teljesítőképessége, szétszórtságot, figyelemzavart tapasztalhatnak, illetve enyhébb aluszékonyság is jelentkezhet. A keringési zavarokkal élőknél a délelőtti órákban vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, de a panaszok nem lesznek intenzívek. Afejfájásszintén gyakori tünet: a migrénesek egy újabb nehéz napra készüljenek, estétől pedig görcsös fejfájás fordulhat elő sokaknál.

Ami a szabadtéri tevékenységeket illeti, az UV-sugárzás az érzékenyebb bőrűeknél okozhat kellemetlenséget. A déli órákban huzamosabb ideig a napon tartózkodva már könnyen kialakulhat bőrpír. Fontos tehát, hogy legyünk óvatosak a napozással, illetve fordítsunk kellő figyelmet a fényvédelemre. A meleg időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - jelen esetben főként a nyírfa és a nyárfa virágporának esetében lehet erre számítani. Az allergiásoknál orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet: a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek.