Humánmeteo: fejfájást okoz a hirtelen jött meleg

Kedden tovább melegszik az idő, a melegedés nagyon gyorsan és intenzíven zajlik. Helyenként már a 20 fokot is eléri a maximumhőmérséklet, miközben reggel sokfelé még fagyra ébredhetünk. A nagy léptékű hőmérséklet-emelkedés komoly panaszokat is okozhat: a lehetséges tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A gyors melegedés sokaknál kellemetlen fejfájást okozhat kedden. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy ha az átlagosnál érzékenyebben reagálunk a melegedésre, akkor most több napig komolyabb panaszokat tapasztalhatunk. Elsősorban keringési problémákra és fejfájásra, migrénre kell számítani. A migrénhajlam országosan magas, a kellemetlenségek nagyobb részt a délutáni órákra erősödhetnek fel. Ilyen esetekben kerüljük a kávé és a csokoládé fogyasztását, illetve lehetőség szerint pihenjünk le, amíg jobban nem leszünk.

A vérnyomás-ingadozás délelőtt lehet a legerősebb: óráról órára több fokot melegszik levegő, ez idő alatt pedig többször is kiugorhat a vérnyomás az arra hajlamosoknál. Nagyon fontos, hogy kerüljük a fizikailag megerőltető tevékenységeket, próbáljuk kímélni a szervezetünket.

Reggel nagy a megfázásveszély, ezért továbbra is ajánlott kellően melegen, rétegesen öltözni. Délután már kellemes lesz a komfortérzet, érdemes minél több időt kint tölteni a szabadban. Az allergiások számára rossz hír, hogy továbbra is növekszik a levegő pollenkoncentrációja. Az éger, a ciprusfélék és már a nyárfa is többeknél okozhat akár intenzív panaszokat is, a szabadban való sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Segíthet, ha gyakrabban mosunk hajat, a szellőztetést pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítjük.