Humánmeteo: fejfájást hoz a hét legmelegebb napja

Kedden tovább fokozódik a szervezetünket érő igénybevétel. Többfelé 35 Celsius-fok fölé melegedhet a levegő, és felhő sem segít elviselhetőbbé tenni a nagy meleget. Az újabb hőhullámban jelentkező leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hőség tompaságot és erős fejfájást okozhat, vezessünk óvatosan! Fotó: Getty Images

Tompaság, fejfájás, nyugtalan alvás

Álmatlanság és tompaság nehezítheti meg napunkat, ráadásul gyakoribb és erősebbfejfájásis kínozhat minket a hőség miatt. Az éjszakák már egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a nagyvárosokban ugyanis hajnalra is csak alig hűl a levegő. Ahol viszont 20 fok alá csökken az éjszakai hőmérséklet, ott jó ötlet lehet az éjszakai szellőztetés, amely pihentetőbb alváshoz vezethet. Napközben pedig az segíthet a hőterhelés mérséklésében, ha beárnyékoljuk az ablakokat, valamint csukva tartjuk a nyílászárókat. A legnehezebb dolga egyébként a szívbetegeknek és a vérnyomásproblémával élőknek lesz, ezért ők lehetőleg kerüljék a megterhelő tevékenységeket az egész hőhullám alatt.

Erre figyeljünk kánikula idején

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadék-utánpótlás fontosságát ebben a hőségben. Érdemes akár 3-4 liter folyadékot - lehetőleg szénsavmentes ásványvizet, limonádét, illetve hűtött, cukor nélküli gyümölcsteát - fogyasztani naponta. A forróságban ajánlott kerülni a nehéz ételeket, azok ugyanis most a szokásosnál is jobban megterhelik a gyomrot, és komoly rosszullétet is okozhatnak. Válasszunk inkább a könnyű fogások közül.

A pollenszint jelenleg igen magas, jelenleg a csalánfélék és a pázsitfű okozhatnak intenzív panaszokat. Az allergiások kerüljék a mezőket, réteket, és mossanak gyakrabban hajat. A nagy melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek, és a fejfájás is zavaró lehet, elvonja a figyelmet. Ezért ajánlott lassabban vezetni, nagyobb követési távolságot tartani, valamint rövid pihenőket is beiktatni egy hosszabb úton. Ezekkel jelentősen csükkenthetjük a balesetek kockázatát.