Humánmeteó: fejfájással indulhat a hét

Már hivatalosan is elkezdődött a meteorológiai ősz. Tapasztalhatjuk, hogy hiába van kellemes, késő nyarat idéző idő délutánonként, reggelente azért már a hideg és a ködfoltok is egyre gyakoribbak - ezek mutatják, hogy egyre alacsonyabban jár a nap, egyre hosszabbodnak az éjszakák. Ha a hűvös hajnalokon nem öltözünk megfelelően, nagyon könnyen összeszedhetünk egy megfázást - a nyirkosság pedig még a hő- és komfortérzetünket is rontja. A hűvösebb, időnként nyirkos időben jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az új helyzettel új panaszok jönnek elő. Fotó: Getty Images

Az új helyzettel új panaszok jönnek elő: egyre több légzőszervi panasz, a felhős időszakokban lehangoltság, rosszkedv - az ízületi panaszok is egyre gyakrabban jelentkeznek! A kopásos eredetű bántalmakra hajlamosknak nehéz időszak kezdődik, ők lényegében egészen tavaszig tapasztalhatják ezeket a kellemetlenségeket. A szervezetünket fel kell készíteni a hűvösebb félévre.