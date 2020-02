Humánmeteo: fejfájással indulhat a hét

Hétfőn nem érvényesül fronthatás a térségben, a napos, kellemes időben javulhat a közérzetünk és a hangulatunk is - írja a Meteo Klinika. Érdemes minél több időt a szabad levegőn tölteni, ugyanis az előző napok mozgalmasabb időjárásának köszönhetően még a nagyvárosokban sem emelkedik meg a szennyezőanyagok koncentrációja. Ügyeljünk azonban az öltözködésre, még mindig szükség van a vastagabb ruhadarabokra, csalóka lehet a hőérzete, különösen a keleti és a déli tájakon. A tavaszi melegedésben viszont sokaknál enyhébb fejfájás, migrén léphet fel.

Az időjárásra érzékenyeknél fejfájással indulhat a hét. Fotó: Getty Images

Hűvös reggelekre készüljünk

Összességében azonban inkább az időjárás pozitív hatásait tapasztalhatja az ország legnagyobb részén. Már észrevehetően hosszabbak a nappalok, így a szabadtéri programjainak szervezésében is több lehetőség adódik. Reggel ügyeljünk arra, hogy kifejezetten hűvös lesz, ilyenkor a téli ruhadarabok, úgymint a sál, sapka és a kesztyű is előkerülhetnek. Ekkor az ízületesek is számíthatnak fájdalmaik fokozódására, de a panaszok a délelőtt folyamán gyorsan megszűnnek. A pollenterhelés is tovább erősödik.

A közlekedés során többfelé erős oldalszél ronthat a menetstabilitáson, illetve időnként a napsütés is zavaró lehet! Érdemes napszemüveggel útnak indulnia, a gyalogos és az autós közlekedésben is segítséget nyújthat, ha elvakítaná a napfény.