Humánmeteo: fejfájással indul a hétvége

Szombaton folytatódik a hideg levegő beáramlása, és még több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet - írja a Meteo Klinika. Reggel többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, és növekszik a megfázás veszélye is.

Fejfájással indul a hétvége. Fotó: iStock

Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig az erős, viharos szél tovább ront. Az erős légmozgás hatására fejfájás jelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenné is válhatunk. A közlekedésben az erős oldalszél több veszélyt is rejt, vezessünk fokozott óvatossággal.