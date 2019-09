Humánmeteo: fejfájással indul a hét

Hétfőn is kettősfront határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet, kellemetlen nap vár ránk - írja a Meteo Klinika. A borongós idő is lehangol, és ráadásul a hét első munkanapja egyébként is nehezebben szokott telni. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk, olykor erős szél is erősítheti. Már előző este ajánlott idejében lefeküdni, ugyanis alvászavarok és álmatlanság léphet fel, reggel ezért fáradtan és nyűgösen ébredhetünk. Reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, és a csapadékos időben egészen estig kitarthatnak ezek a panaszok.

Hétfőn ismét kettősfronti hatás várható, sokakatfejfájásgyötörhet. Fotó: iStock

Nehéz nap vár a frontérzékenyekre

A frontokra érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek, ezért mindenkinek ajánlott kerülni a stresszes helyzeteket, próbáljuk nyugodt körülmények között tölteni a napot. A szeles idő mellett a levegő is hűvös lesz, a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakul. Öltözzünk rétegesen, szükség van vastagabb pulóverre is!

Az őszies időnek viszont örülhetnek az allergiások, a tüneteik jelentősen mérséklődnek. A növények pollenszórása drasztikusan lecsökken ezen a napon.

A közlekedésben élénk légmozgás ronthatja a menetstabilitást, átmenetileg erős széllökések is előfordulhatnak. Figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhat, közlekedjünk a szokásosnál is óvatosabban!