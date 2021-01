Humánmeteo: fejfájással gyötör a szeles idő

Pénteken viharos széllel tovább tart a hideg levegő beáramlása, és várhatóan több napig ez fogja meghatározni a humánmeteorológiai helyzetet. A hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, a hűvös idő ráadásul napközben is csak lassan mérséklődik, ezért nagymértékben növekszik a megfázás veszélye! A viharos szél és a rendkívüli hideg okozta panaszokról és a várható frontváltozásokról a Meteo Klinika jelentéséből tájékozódhat.

A frontokkal kapcsolatos panaszok mellett fontos kiemelni, hogy a téli időszak már így is igénybe vette a szervezetét, legyengült, így fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben. Növelje tovább a C-vitamin bevitelét, az étrendjébe is igyekezzen beépíteni az ezt tartalmazó ételeket, például a céklát.

A viharos szél hatására fejfájás, ingerlékenység jelentkezhet. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ingerlékenyek lehetünk

Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig az erős, viharos szél is ront. Az erős légmozgás hatásárafejfájásjelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenné is válhatunk. Reggel elsősorban a kopásos ízületi bántalmakkal élők panaszkodhatnak fájdalmakra - amennyiben ön is ezt tapasztalja, mozgassa át a fájó testrészeket. A kellemetlen tünetek napközben is fennállhatnak, ugyanis végig kifejezetten hideg marad az idő.

A napsütés csalóka, rendkívül hideg a levegő - a hőérzetünk ilyenkor igen alacsonyan alakul, melyhez a hideg mellett a többfelé erős, néhol viharos szél is hozzájárul. A légszennyezettség ugyanakkor a szélnek köszönhetően jelentősen csökken, elsősorban a szélvédett területeken maradhat egészségtelen a levegő.