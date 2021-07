Humánmeteo: fejfájás teszi tönkre a pénteket

Holnap érkezik a szombatra felfrissülést hozó hidegfront. Kezdetben nagyon megterhelő fülledtségre, a változó felhőzet mellett többórás napsütésre, de záporokra, zivatarokra is számíthatunk, később ehhez már nem társul elviselhetetlen hőség. Az extrém időjáráshoz köthetően jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vérnyomásproblémák és fejfájás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett leginkábbfejfájásés vérnyomáskiugrások jelentkeznek, elsősorban pénteken, ami keleten szombatra is áthúzódik, szinte a nap bármely szakában előfordulhat. Sajnos az előbbi tünet igencsak kellemetlen lehet, és az egész napot elronthatja, legyen szó akár munkáról, akár a mindennapi tevékenységekről vagy nyaralásról. A frontérzékenyek mellett a szívbetegek és az idősek most is a veszélyeztetett csoportba tartoznak. A vérnyomásproblémák mellett leggyakrabban fejfájásos tünetek léphetnek fel, a szelessé váló tájakon fokozottabban. Amennyiben ebbe a csoportba tartozunk, egész nap kerüljük a megterhelő tevékenységeket!

Fejfájós lesz a péntek. Fotó: Getty Images

A bőrünk védelméről ne felejtkezzünk el

A napos időszakokban a déli órákban, főleg vízparton nagyon erős lesz az UV-sugárzás, így fontos a megfelelő bőrvédelem. Vegyük figyelembe, hogy a pár fokkal frissebb időben hajlamosak vagyunk nem figyelni annyira a veszélyre, pedig most is rövid idő alatt leéghet a bőr. 40-50-es faktorszámú naptej használata javasolt, a gyerekek esetében pedig gyakrabban ismételjük meg a krémezést.

Romló reflexek az utakon

A levegő pollentartalma némileg csökken, a pollenterhelés azonban magas, a csalán és a pázsitfűfélék jelentik a legnagyobb problémát. A közlekedők szakaszosan nedves és száraz utakra készülhetnek: romlanak a reflexek, fokozottan ingerültek lehetünk. Az utastérben továbbra se hagyjunk semmilyen élőlényt őrizetlenül, a napos időszakokban percek alatt veszélyesen felszökik a hőmérséklet!