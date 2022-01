Vasárnap napközben nem érkezik front. A szombathoz képest jelentősen mérséklődik a szél, ez viszont azzal jár, hogy reggelre sokfelé nyirkossá, párássá válik a levegő, napközben is maradhatnak tartósan felhős, fényszegény vidékek. A szélhez köthető panaszok helyett most másféle tünetek felerősödésére kell készülni - írja a Meteo Klinika.

Ismét kevesebb lesz a napsütésből. Fotó: Getty Images

Számítsunk arra, hogy reggel erős ízületi panaszokat tapasztalhatunk, ha hajlamosak vagyunk rá. Most nem elsősorban a kopásos, hanem a reumatikus bántalmak erősödhetnek fel, ezzel együtt az egyéb gyulladásos fájdalmak is fokozódhatnak. Fáradékonyak, dekoncentráltak lehetünk, a fényszegény időszakokban pedig még lehangoltságot, rosszkedvet is tapasztalhatunk. A vérnyomáspanaszok most átmenetileg háttérbe szorulnak, de estétől azok is ismét fokozódhatnak majd.

Görcsös fejfájás is kínozhat

Ha fejfájósak vagyunk, akkor a migrén most várhatóan nem dönt le minket a lábunkról, azonban a görcsösfejfájásmár erősebb lehet, különösen a délutáni óráktól kezdődően. Az emésztési problémák szintén előjöhetnek, ezért kerüljük a puffasztó ételeket, és inkább könnyebb, de ugyanúgy zöldség alapú fogásokat válasszunk.

h i r d e t é s

Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, készüljünk fel arra, hogy a nyirkos tájakon több fokkal alacsonyabb lehet a hőérzetünk a mért értékekhez képest, illetve a nyirkosság a komfortérzetet is rontja. A nagyvárosok környezetében ismét sokfelé rossz a levegőminőség, kerüljük el a forgalmas csomópontokat.