Humánmeteo: fárasztó lesz a hétfő

Hétfőn nem érkezik fölénk front. A magasban beáramló melegebb levegő kedvez a ködképződésnek, emiatt reggelre az ország minden részén sűrű ködre kell számítani. A köd és a hozzá kapcsolódó réteges felhőzet napközben is tartósan megmarad, csupán északkeleten lehet szakadozottabb a felhőtakaró. A fényszegény idő az egészséges szervezetet is megviseli, sokaknál jelentkezhetnek mentális problémák. Számottevő csapadék nem lesz, de szitálás bárhol előfordulhat. Az időjárás gyengíti az immunrendszert, fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán.

Nehezebben indulhat a hét

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a fényszegény időben fejfájás, tompaság, kedvetlenség jelentkezhet. A megszokottnál többen érezhetnek fáradékonyságot, emiatt pedig lecsökken mind az iskolai, mind a munkahelyi teljesítmény. A kávét most is ajánlott kerülni, hirtelen fellépő intenzív fáradtságérzet esetén javasolt pár percet szellőztetni, de egy bögre tea is segíthet.

A fényszegény időbenfejfájásés fáradtság jelentkezhet. Fotó: Getty Images

A közlekedés során a ködös idő jelenti a fő veszélyt. A köd jelentősen lecsökkenti a látástávolságot, emellett a nedvessé váló utakon megnő a féktáv. A balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelem javasolt.