Humánmeteo: fárasztó lesz a csütörtök

Csütörtökön nem érkezik front hazánk térségében, de többeknél jelentkezik fáradtság és bágyadtság. Erre elsősorban akkor számíthatunk, ha fokozottan érzékenyek vagyunk a szokatlan melegre - tájékoztat a Meteo Klinika. Ezért napközben kissé csökkenhet a teljesítőképességünk, szétszórtságot, figyelemzavart tapasztalhatunk, illetve enyhébb aluszékonyság is jelentkezhet. A keringési problémáikkal küzdőknek a délelőtti órákban ingadozhat a vérnyomásuk, de a panaszok nem lesznek intenzívek.

A szokatlan meleg miatt csökkenhet a teljesítőképességünk. Fotó: Getty Images

Az allergiások ismét egy nehéz időszak előtt állnak, a tavaszi növények pollenszórása újra növekedésnek indul. A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - jelen esetben főként a nyírfa és a nyárfa virágporának esetében lehet erre számítani.

A napos, meleg délutánokon tapasztalhatjuk legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ilyen esetben mossunk hajat gyakrabban, a ruhát, ágyneműt ne szellőztessük a szabad levegőn, és kerüljük a tejtermékek fogyasztását is.