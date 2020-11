Humánmeteo: fáradtak leszünk kedden

Kedden nem érkezik fölénk front, továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat. A fennálló hideglégpárnás helyzetben egyre sűrűbb és makacsabb ködfoltok képződnek, amelyek napközben is tartósan megmaradhatnak. A fényszegény időben gyakori lesz a fáradékonyság, emellett számos más tünet is felléphet. A tartósan fényszegény idő negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fáradtak leszünk kedden. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett mentális problémák jelentkezhetnek, elterjedt lesz a levertség, és enyhébb depressziós panaszokra is fel kell készülni. A hideg reggeleken nő a megfázásveszély, a kopásos eredetű ízületi bántalmak továbbra is fennállhatnak. A légszennyezettség nő, több nagyvárosban egészségtelen a levegő.