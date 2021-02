Humánmeteo: fáradékonyak lehetünk szombaton

Holnap markáns fronthatás nem érvényesül térségünkben, azonban nyugalomba jutott levegő tölti ki a Kárpát-medencét, és emiatt sokaknál jelentkezhetnek különféle panaszok. Északkeleten napközben is csak 3, 4 fok körül alakul a hőmérséklet, és a nyirkosság is egész nap jellemző lehet. Délnyugaton azonban szokatlanul meleg lesz, 10 fok fölötti csúcsértékeket mérhetünk. Rendkívül változékony napokat élünk most át, nem csoda, ha gyengül az immunrendszerünk. Ha kíváncsi, hol mekkora a fertőzésveszély az országban, nézze meg a Meteo Klinika térképét.

Fáradékonyak, tompák lehetünk holnap. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett északkeleten, ha kopásos jellegű ízületi bántalmakban szenvedünk, akkor még mindig tartós, napokig tartó tünetekre számíthatunk, amik pedig egész nap jellemzőek lehetnek. Délnyugaton fokozódik a migrénhajlam, emellett fáradékonyak, tompák is lehetünk.

Kevésbé forgalmas helyeken sétáljunk

Az időjárási körülmények kedveznek a fertőzések, betegségek terjedésének. Ha folyamatosan erősítjük szervezetünk védekezőképességét, akkor ellenállóbakká válhatunk a kórokozókkal szemben. A levegőminőségben további romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szállópor. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük el a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat. A Dunántúlon tüneteket okozhat a mogyoró és az éger pollenje.