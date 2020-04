Humánmeteo: fájni fog a melegedés

Vasárnap az időjárási frontok elkerülik hazánkat. Az éjszakai időszakban lehűl a levegő, amely elsősorban a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élők körében okoz végtagfájdalmakat - olvasható a Meteo Klinika jelentésében. Amennyiben sajgó ízületekkel ébredünk, kezdjük a napot egy átmozgató tornával és tartsuk melegen fájó végtagjainkat. A panaszok reggel jelentkezhetnek legerősebben, délutánra országszerte megszűnnek a tünetek.

A hűvös reggelt gyors melegedés követi, délutánra 14, 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A helyenként 13 fokos hőingás fokozott terhelést jelent sokunk számára: ilyenkor gyakori tünet lehet a vérnyomás-ingadozás, a krónikus betegek és az idősek múló rosszullétet és keringési panaszokat tapasztalhatnak.

A nagy hőingadozás sokak szervezetét megviseli. Fotó: Getty Images

Délen melegfronti panaszokra kell készülni

Az ország egyes részein, főleg a déli megyékben melegfronti jellegű tünetekre is számítani kell, általános lehet a migrén, a fáradékonyság és az elalvás is nehezebbnek bizonyulhat a megszokottnál. A melegedés okozta panaszok még nem lesznek intenzívek, de a következő napokon is tartósan előjöhetnek.

A sok napsütés kedvez a hangulatnak és az ország nagy részén a szél sem ront a hő-és komfortérzeten. A kormány intézkedéseinek megfelelően csak a legszükségesebb esetben mozduljunk ki, de a kerti munkákat nyugodtan időzíthetjük erre a napra.

A közlekedés során veszélyes időjárási jelenség nem várható, a napsütés azonban zavaró lehet. A napos időszakokban és alacsony napállás idején a napsütés könnyen elvakíthat vezetés közben, a balesetek elkerülése idején viseljünk napszemüveget és vezessünk a megszokottnál lassabban.