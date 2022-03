Humánmeteo: fájdalmat és görcsöket okoz a hideg

Kedden nem érkezik front, markáns változás nem történik. A reggel azonban igen csípős lesz, helyenként akár -10 fok is lehet, míg napközben a legtöbb helyen 5 fok feletti hőmérsékleteket mérhetünk. A hideg, illetve a hőingás is megterhelő lehet! A tartós északi áramláshoz köthetően tapasztalható panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hideg ízületi bántalmakat okozhat. Fotó: Getty Images

Izomgörcsök és vérnyomáspanaszok

A hideg időben erősödnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, különösen reggel, de a tartósabban hűvös helyeken napközben is jelentkezhetnek izomgörcsök, végtagfájdalmak. Keleten várható az, hogy az ízületi panaszok tartósan fennmaradnak, errefelé a következő napokban is hasonló körülményekre kell készülni. Napközben az arra hajlamosaknál vérnyomáspanaszok, illetvefejfájásis felléphet, ezek a tünetek nyugaton és a középső tájakon lehetnek gyakoribbak.

Csökken a pollenterhelés

A nagy napi hőingás a keringési panaszokkal élőket is nagyon megviselheti. Főleg keleten élénkül meg a légmozgás, az itt élők ingerültséget, nyugtalanságot tapasztalhatnak. A napos időszakok máshol azonban javítanak a hangulaton, hatására jobb közérzet alakul ki. A pollenterhelés a hűvösebb időben csökken, de most is jelen van a levegőben a mogyoró, az éger, a kőris és a tiszafafélék pollenje.