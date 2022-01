Humánmeteo: fájdalmasan indul az új év

Szombaton front nem hat a szervezetünkre, és sok napsütésre számíthatunk. A napsütés azonban nem minden, hiszen mellette erős, viharos északnyugati széllel is számolni kell. A hőmérséklet a tavaszt idézi: lesz, ahol a 15 Celsius-fokot is megközelíti majd a csúcsérték. Az évnek ebben a szakában rendkívüli ez a meleg, és nem is tesz jót szervezetünknek. A szeles, megtévesztően enyhe időjárás által kiváltott negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Változatos tünetek gyötörhetnek minket. Fotó: Getty Images

Migrén, alvászavar és rosszullét is jöhet

Az enyhe, szeles idő nagy terhelést jelent a már amúgy is hosszú ideje igénybe vett szervezetünknek. Az érzékenyeknél erős fejfájás, migrén is jelentkezhet, ami a szelesebb időszakokban még intenzívebb lehet. Emellett alvásproblémákat is tapasztalhatunk, az álmatlanság miatti kialvatlanság pedig az egész napot negatívan befolyásolhatja.

Vérnyomás-ingadozásra és múló rosszullétekre is fel kell készülnünk. Az új év első napján válasszunk inkább az egészséges, kevésbé zsíros fogások közül, hogy legalább az emésztőrendszerünket ne terheljük feleslegesen.

A napsütés jótékonyan hat a hangulatra és a közérzetre, ezért újévkor is érdemes a friss levegőn tölteni némi időt. A szélvédett völgyekben azonban megemelkedhet a szállópor koncentrációja, különösen a nagyvárosok forgalmasabb csomópontjaiban.