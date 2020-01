Humánmeteo: fájdalmas vasárnap jön

Vasárnap sem érkezik front fölénk, de a szélre érzékenyek országszerte erős fejfájást tapasztalhatnak, emellett az elalvás is nehezebb lehet a megszokottnál, a rosszul alvók most még nehezebb éjszaka elé néznek - írja a Meteo Klinika. A panaszok mérséklése és a nyugodtalvásérdekében lefekvés előtt szellőztessünk, és egy forró fürdő is elősegítheti a pihenést. Az álmatlanság a következő napjára is rányomhatja a bélyegét, fáradékonyabbak lehetünk és a figyelme, valamint a munkavégző képessége is lecsökken.

A vasárnapi idő kellemetlen tüneteket válthat ki. Fotó: iStock

A nagy szél okozhat panaszokat

A napközben fellépő fáradtság leküzdésében segít, ha elfogyasztunk 2-3 csésze teát, a kávé és más magas koffeintartalmú italok fogyasztása most is kerülendő! A szél szintén sokaknál válthat majd ki kellemetlen tüneteket.

Többfelé kisüt a nap, csapadék sehol sem várható. A hő-és komfortérzeten a megerősödő szél ront, a megfázás elkerülése érdekében fontos a réteges öltözet. A légszennyezettség csökken, csak néhány nagyobb városban lehet kedvezőtlen a levegő minősége.

A közlekedést az erős szél zavarja leginkább. A szél hatására csökken a gépjármű menetstabilitás, emellett ingerlékeny sofőrök fokozzák a balesetveszélyt. Legyünk nagyon körültekintőek és vezessünk fokozott figyelemmel!