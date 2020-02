Humánmeteo: fájdalmas szombat jön

Szombaton nem érvényesül majd fronthatás hazánk térségében - tájékoztat a Meteo Klinika. Ügyeljünk azonban az öltözködésre, a fagyos reggel mellett a hűvös délutánon is szükség van a vastagabb ruhadarabokra. Ne dőljünk be a csalóka napfénynek, sajnos nem lesz meleg! Egyeseknél enyhébb izom- és hasi görcs léphet fel, aki pedig hajlamos rá, akár egész nap ingadozhat a vérnyomása.

Az ízületi panaszok tekintetében sem számíthatunk javulásra. Különösen a fagyos reggeleken jelentkezhetnek erős fájdalmak, amik gyakran napközben is alig, vagy egyáltalán nem mérséklődnek. Az érintettek kezdjék a napot egy könnyed, tehermentes tornával, vigyázva arra, hogy ne erőltessék túl az ízületeket. Emellett az is fontos, hogy óvjuk a karokat és a lábakat a hidegtől, a vastag ruhákkal pedig a megfázás is megelőzhető.

Az ízületi panaszokat felerősíti a szombati hűvös idő. Fotó: iStock

Mindeközben ne feledkezzünk meg immunrendszerünk folyamatos erősítéséről sem, különösen annak tükrében, hogy nem csak reggel, hanem napközben is nagy a megfázásveszély. Fontos a vitamindús táplálkozás, emellett pedig ügyeljünk a higiéniára is.

A légszennyezettség alacsony marad, és a következő napokban sem várható a levegőminőség romlása. A közlekedés során a napsütés zavaró lehet, különösen alacsony napállás idején - jó, ha mindig van kéznél napszemüveg!