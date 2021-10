Humánmeteo: fájdalmas lesz a szerda

Holnap nem érkezik időjárási front a térségünkbe. Reggelre foltokban köd képződhet, a változó felhőzet mellett azonban több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A napi hőingás most is nagy, a -4, -5 fokról akár 15 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A tartósan frontmentes, de nagy hőingással járó időben fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A napi hőingás megviseli a szervezetünket szerdán. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Az előző napokhoz hasonlóan azok, akik csak a hirtelen változásokat érzik, most könnyebb időszakot élnek meg. Viszont amennyiben vérnyomás-ingadozást tapasztaltunk az elmúlt időszakban, illetve migrénnel küzdöttünk, most sem pihenhetünk nyugodtan.

Ízületi fájdalmak jelentkezhetnek

Ha a fokozottan érzékenyek csoportjába tartozunk, a reggeli hideg időben a hidegfrontéhoz hasonló tünetek léphetnek fel. Reggel helyenként keményebb fagyra számíthatunk, országszerte előfordulhatnak kopásos jellegű ízületi fájdalmak. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a sajgó testrészeket mindig tartsuk állandó hőmérsékleten, védjük a hideg levegőtől. Az előbb említett fokozott érzékenység esetén enyhébb izomgörcsöket is tapasztalhatunk.

h i r d e t é s

A légszennyezettségben kisebb romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén dúsulhat fel a szálló por. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat, a kisgyerekeket pedig lehetőleg ne levegőztessük hosszabb ideig.