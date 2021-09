Hétfőn markáns front nem érkezik, de a légköri változások egy hidegfrontot idéznek. A változóan felhős, helyenként csapadékos időben az előző napokhoz képest a hőmérséklet is visszaesik néhány fokot. A panaszok egész nap kitarthatnak. Az esetlegesen jelentkező tünetekről és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fájhat a fejünk, és még a hőmérséklet is csökken. Forrás. Getty Images

A felhősebb reggelen többen ébredhetnek gyulladásos ízületi panaszokkal, sajoghatnak a végtagok. Ezen könnyen segíthetünk egy rövid, kímélő tornával, érdemes pár perccel korábban ébrednünk. Emellett főleg keleten jelentkezhetnek alvászavarok, és még a nap első felében is felléphet bágyadtság, tompaság. Délután ott is inkább már a hidegfront jellegű tünetek lesznek túlsúlyban: afejfájásés a görcsös panaszok is megszaporodhatnak.

A parlagfű is okozhat panaszokat

A változékonyabbra forduló helyzet gyakoribb vérnyomáspanaszokat, vérnyomás-ingadozást is okozhat, illetve többeknél jelentkezhet hangulatingadozás is, ezért lehetőség szerint próbáljuk kerülni a stresszhelyzeteket.

A pollenterhelés területileg igen változékonyan alakul, de a szárazabb vidékeken sem éri el a magas koncentrációt egyetlen növény virágpora sem. A parlagfű okozhatja a legtöbb panaszt.