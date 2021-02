Humánmeteo: fájdalmas kedd jön

Kedden nem érkezik front, azonban sokfelé beborul az ég, a napsütéses órák száma is lecsökken. A Dél-Dunántúlon enyhül az idő, de a felhők miatt nem lesz olyan kellemes az időjárás, keleten pedig még mindig a hideg okoz panaszokat. Már több, mint egy hete tart a fokozott igénybevétel, ez pedig megterheli az immunrendszert: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Sokakat gyötörhet fejfájás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett az arra érzékenyek körében országszerte előfordulhatnak enyhébb, a Dunántúlon pedig akár erősebb panaszok is. Főleg a nyugati országrészben élők ébredhetnek nehezebben, kialvatlanul, napközben pedig álmosság, koncentrálásbeli problémák is jelentkezhetnek. A kopásos ízületi panaszokkal élők akár intenzívebb végtagfájdalmakat is tapasztalhatnak: a sajgó testrészeket kezeljük reggel egy rövid reggeli tornával.

A keddi idő sokaknál válthat ki fejfájást. Fotó: Getty Images

A migrén most állandó tünet, átmenetileg csak este mérséklődhet némi időre. A Dunántúlon sokaknál jelentkezhet intenzív fejfájás. Hogy megelőzzük, vagy enyhítsük a tüneteket, fogyasszunk több folyadékot, az étrendünkbe pedig válogassunk be minél több zöldséget és gyümölcsöt!

Ugyan nem a napsütés lesz jellemző, számottevő csapadék nem valószínű, így markáns hatások nem zavarják a kinttartózkodást, viszont a vastag, réteges ruházatra továbbra is szükség van. A pollenszint viszont alacsony marad.