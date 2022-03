Humánmeteo: fájdalmas ízületi panaszok jelentkezhetnek

Csütörtökön sokfelé napsütéses, kellemes időben lesz részünk, fokozatosan csökken a felhőzet. A hideg reggelt követően azonban a napsütés ellenére sem éri el a hőmérséklet az ilyenkor szokásos átlagot, amit a szervezet most, a kimerítő tél végén különösen erős terhelést jelent. Nem csak a frontérzékenyeknél, hanem másoknál is felléphetnek különféle tünetek. A hűvös, emellett nagy hőingással terhelt napokon jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fagyos reggelek jönnek

Reggel nagyon hideg lesz: országosan fagyni fog, de a fagyérzékeny helyeken -10 fok alá is hűlhet a levegő. Ez nagyon rossz hír a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élőknek, náluk intenzív végtagfájdalmak léphetnek fel. Érdemes folyamatosan melegen tartani a kezet és a lábakat, illetve az is javíthat kicsit a helyzeten, ha ébredés után egy könnyed tornával mozgatjuk át magunkat.

Kellemetlen ízületi tünetek jelentkezhetnek a fagyos hajnalok miatt. Fotó: Getty Images

A fejfájásos tünetek a Tiszántúlon lehetnek a legerősebbek, errefelé a szél még fokozhatja is a tüneteket. Ráadásul idegi feszültség is felléphet, ingerlékenyebbek lehetünk a megszokottnál, amin a napsütés valamelyest enyhíthet, de teljesen várhatóan így sem szűnik meg a stressz. A keringési panaszok is erősek lehetnek, így ha ezt tapasztaljuk, mindenféleképpen pihenjünk le egy rövidebb időre, és próbálja tudatosan kerülni a stresszes helyzeteket.

A fagyok miatt a korai órákban vastag ruházat javasolt, könnyen megfázhatunk ilyenkor. Délután is hűvös marad az idő, ezért akkor is réteges ruházatot válasszunk. Az esernyőkre most napokig nem lesz szükség.

A mogyoró, az éger, a ciprusfélék és a nyár pollenje közepes koncentrációban van jelen a levegőben, a napos, száraz időben még több virágport bocsátanak ki a növények. A délutáni órákban lesz a legmagasabb a pollenkoncentráció, de az allergiások csak mérsékelt tünetekre számíthatnak.