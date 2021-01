Humánmeteo: fagyos vasárnap jön

Vasárnap többfelé kisüt a nap, de nem lesz kedvező az élettani helyzet. Egész nap és országszerte jellemző lehet a 0 fok alatti hőmérséklet, ami több panaszt is kiválthat. Ráadásul nyugaton eleinte több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet a szél is. A tartósan megterhelő idő negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Futó a befagyott Sóstó körüli sétányon Nyíregyházán január 16-án. Fotó: MTI/Balázs Attila

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, a fájdalmak pedig helyenként napközben is csak lassan mérséklődnek. A szeles időben jelentősen megnövekszik a megfázás veszélye is. A téli időszak már így is igénybe vette a szervezetet, amely legyengült, így fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben is. Igyekezzünk tehát növelni C-vitamin-bevitelünket, étrendünkbe is építsünk be magas vitamintartalmú ételeket, például a céklát. Az erős légmozgás hatásárafejfájásis jelentkezhet, emellett a megszokottnál ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé válhatunk.

Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig az élénk vagy erős szél is ront. A napsütés azonban sokat javíthat a hangulatunkon, ezért kellően vastag, réteges öltözetben érdemes egy sétát tenni a friss levegőn. A levegőminőség a szeles tájakon jelentősen javul, de a szélvédett részeken még mindig előfordulnak erősen szennyezett vidékek, ahol magas szállópor-koncentrációval kell számolni.