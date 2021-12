Humánmeteo: fagyos szombat jön

Szombaton nem érkezik front, markáns változás estig nem történik az időjárásban. A reggel azonban igen csípős lesz: országos fagyra számíthatunk, a fagyzugos részeken pedig akár mínusz 10 fok alá is hűlhet a levegő. A mélyebb völgyekben lesz a leghidegebb, és napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet. Megterhelő lesz a hideg, este ráadásul egy kettősfront is megközelíti az országot. A hideg idő és a frontok közötti helyzet által kiváltott negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hideg idő várható szombaton, hajnalban országszerte fagyra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy azimmunrendszerfolyamatos erősítése nagyon fontos. Meleg levesekkel, teákkal felmelegíthetjük magunkat, de melegítő hatású fűszereket is alkalmazhatunk az étkezés során. A hideg időben erősödnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, különösen reggel, de a tartósabban fagyos helyeken napközben is jelentkezhetnek izomgörcsök, végtagfájdalmak. Napközben vérnyomáspanaszok, illetvefejfájásis felléphet.

A reggeli fagyos időben nagyon alacsony hő- és komfortérzettel kell számolni: szükség lesz vastag, télies öltözetre, ha kimozdulunk otthonról. Estétől nyugat, északnyugat felől egy kettősfront közelíti meg térségünket: a napközben tapasztalt tünetek várhatóan erősödni fognak, és sokan alvásproblémákkal is küzdhetnek a vasárnapra virradó éjszaka.