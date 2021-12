Humánmeteo: fagyos kedd jön

Kedden annak ellenére, hogy frontmentes lesz az idő, csak az időjárásra nem kifejezetten érzékenyek körérzete javul. Nagyon hideg lesz a reggel, mínusz 6-8 fokot is mérhetünk, még ha napközben a napsütés némileg javítja a hőérzetet. A hideg és a szél miatt tartós tünetek jelentkezhetnek, nem tud pihenni a szervezetünk. A megterhelő időszakot követő hideg időhöz köthetően tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szeles időben sokaknál jelentkezhetfejfájáskedden. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a szeles idő főleg a Dunántúlon okoz panaszokat. Az arra érzékenyek közül sokan ingerlékenyebbek lehetnek a megszokottnál, és a gyerekek is kezelhetetlenebbé, engedetlenebbé válhatnak. A fejfájás szintén gyakori tünet lehet, a panaszok pedig még este is intenzíven jelentkezhetnek. Emiatt alvásproblémákra is számítani kell. A vérnyomás-panaszok továbbra sem mérséklődnek, emellett többen tapasztalhatnak rosszulléteket is.

A szabadtéri hőérzetet nyugaton a szél, keleten a borongósabb, nyirkos idő csökkenti. Ajánlott a réteges, vastag öltözet. A szeles vidékeken csökken a légszennyezettség, de a szélvédett völgyekben most is magas lehet a szállópor koncentrációja. Különösen a légúti megbetegedésekkel élők, asztmások élnek át nehéz időszakot: köhögési inger, nehézlégzés, szemkönnyezés jelentkezhet.