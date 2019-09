Humánmeteo: fagy is lehet

Csütörtökön elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, a sok napsütés hatására javul a komfortérzetünk és a kedélyállapotunk - írja a Meteo Klinika. Ismét kifejezetten hűvösen indul a nap, helyenként fagyhat is. Az ízületi bántalmakkal élők nehezebben ébredhetnek, őket viseli meg legjobban a hideg. Ezért is fontos, hogy étkezés során a melegítő ételeket részesítsük előnyben, például a meleg teákat, leveseket. A viszonylag nagy napi hőingás vérnyomás-ingadozást is okozhat.

Sok napsütéssre számíthatunk. Fotó: iStock

A szél csökkenti a hőérzetet, illetve sokaknál ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki, egyeseknélfejfájásis felléphet. Most már arra is készüljünk fel, hogy a szabad levegő és belső terek hőmérséklete között nagyobb különbség van: ez is fokozza a megfázás kockázatát.