Humánmeteo: ez a felmelegedés hátulütője

Szerdán országszerte kellemes, frontmentes időre számíthatunk, a legtöbbünk az időjárás jótékony hatásait tapasztalhatja meg. A hőmérséklet tovább emelkedik, helyenként a 20 fokot is elérheti, és csapadékra sem kell készülni. A jó idő hátulütője viszont, hogy a migrénesek helyzete most egy időre nehezebbé válik. Az intenzív és napokig tartó melegedés sokakat megvisel, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az arra érzékenyek kisebb fokú migrént és álmosságot is tapasztalhatnak. Fotó: Getty Images

Erre számíthatunk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében enyhébb tünetek is felléphetnek: többek között kisebb fokú migrén és álmosság is jelentkezhet, alvászavarokat is tapasztalhatunk. Napközben inkább az élénkítésre helyezzük a hangsúlyt, a figyelmetlenség, szétszórtság ugyanis kellemetlen perceket okozhat. A kávét és az energiaitalokat azonban kerüljük. Egyeseknél intenzívebbé válhatnak a gyulladásos panaszok is, amik a következő napokban szintén jellemzőek lehetnek.

Ha nem tartozunk az érzékenyek közé, akkor a napos, kellemes hőmérsékletű időben jótékony humánmeteorológiai hatások érvényesülnek. Ha tehetjük, töltsünk minél több időt a szabad levegőn.

Romlik a pollenhelyzet

A pollenhelyzet azonban sajnos ismét romlik. A nyárfára és az égerre allergiások a kora reggeli vagy a késő esti órákban menjenek inkább sétálni, sportolni, és egész nap kerüljék el a parkokat. A lakásban vastagabb szövésű függönnyel árnyékoljanak, így kevesebb virágpor juthat be a belső térbe, és odabent is porszívózzanak gyakrabban.

A közlekedést vakító napsütés zavarhatja meg, elengedhetetlen a napszemüveg használata. Ezen kívül a melegfront jellegű változások miatt figyelmetlenebbek, tompábbak is lehetünk, vezessünk sokkal lassabban és óvatosabban. Ha a koncentrálóképességünk csökkenését, a reflexidő megnyúlását érzzük, akkor azonnal tartsunk egy rövid pihenőt.