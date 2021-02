Humánmeteo: extrém terhelésre készüljünk

Szerdán egy újabb kettősfront fejti ki hatását hazánk térségében, sokféle tünet jelentkezhet az arra érzékenyeknél. Ismét lehangoló, csapadékos lesz az idő, kifejezetten nyirkos lesz a levegő. A hőmérséklet északkeleten nem emelkedik plusz 1, 3 fok fölé, de az enyhébb déli részeken sem lesz kedvező az idő. Estétől extrém igénybevétel fog érvényesülni. A sorra érkező frontok, majd az extrém terhelés hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kialvatlanság,fejfájásis gyötörhet. Fotó: Getty Images

Kialvatlanok, szétszórtak lehetünk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett nagy a valószínűsége, hogy fejfájás, vérnyomás- és keringési problémák lépnek fel. Többen nehezen ébredhetnek, kialvatlanságot, álmosságot tapasztalhatunk, és napközben is szétszórtnak, figyelmetlennek érezhetjük magunkat. Fokozódhatnak a gyulladásos jellegű panaszok, majd este már a görcsös bántalmak kerülnek előtérbe. A vérnyomáspanaszokkal élők mindennapjait megnehezítik a gyakori és intenzív frontátvonulások, a hirtelen változó időjárás.

Az ízületek is megsínylik ezt az időt

Az alacsony hőmérséklet és a csapadékos, nyirkos levegő különösen az ízületi panaszokkal élőknél fejt ki negatív hatást. Kopásos és gyulladásos jellejű végtagfájdalmakat is tapasztalhat, a kar és a láb tornáztatása, kímélő átmozgatása enyhíthet ezeken valamelyest.

A csapadékos levegőben a kórokozók is könnyebben terjednek, ajánlott tovább emelni, illetve továbbra is tartani a napi vitaminbevitelt. Fontos a réteges öltözet, a vastagabb kabátok is, nyakunkat pedig sállal óvjuk a hideg ellen. A hőérzet igen alacsonyan alakul, melyhez a hideg mellett a többfelé élénk, néhol erős szél is hozzájárul. A pollenek számottevő tüneteket nem okoznak, és a levegőminőség sem romlik.