Humánmeteo: extrán megterhel a hőség

Holnap már az előző napoknál megterhelőbb időre számíthatunk, a következő pár napban pedig fokozódik a szervezetünket érő igénybevétel. Egyre többfelé meghaladja a hőmérséklet a 30 fokot, sőt, néhol 35 fokot is mérhetnek - a felfrissülés előreláthatólag akár egy hétig is várathat magára. Az egyre nagyobb meleg által kiváltott tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Veszélyben a szívbetegek és a vérnyomáspanaszokkal élők

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a melegben egyre erősebb lehet a fejfájásunk és a migrénünk is. Szerencsére az éjszakák hoznak némi felfrissülést, a nagyvárosokban viszont hajnalra is csak kissé hűl le a levegő. Jót tesz az éjszakai szellőztetés, hiszen segít a minket érő hőterhelés csökkentésében, a pihentetőbb alvásban, hatására ráadásul a nap folyamán is nehezebben, lassabban melegszik fel a lakótér. Az is sokat jelent, ha beárnyékoljuk az ablakokat, vagy napközben csukva tartjuk a nyílászárókat.

Kutya meleg lesz. Fotó: Getty Images

Főleg a szívbetegeket és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg a folyamatos meleg, ők egész nap kerüljék a megterhelő tevékenységeket. A sportolást is jobb a hűvösebb órákra időzíteni, így kisebb a veszélye, hogy rosszul leszünk. Gondoskodjunk a rendszeres folyadék-utánpótlásról, de a cukros italokat és az alkoholt kerüljük. Az ásványi sók bevitelére szintén érdemes ügyelni. Bár a feltételek kedveznek a szabadtéri tevékenységeknek, a strandolásnak, a magas hőérzet miatt érdemes körültekintőnek lenni. Kerüljük a tűző napsütést, és a napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű, világos színű fejfedőt. A ruházatunk is természetes anyagból készüljön!

Koncentrálási problémákat okozhat a meleg

Az UV-sugárzás értéke a déli órákban eléri a nagyon erős fokozatot, ezért fontos, hogy magas faktorszámú készítményekkel óvjuk bőrünk épségét. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is komolyan leéghetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület visszaverő hatása miatt. A növények közül jelenleg a pázsitfűfélék és a csalánfélék szórják legintenzívebben a pollenjeiket, az allergiásoknál erős tünetek is jelentkezhetnek. A légszennyezettség kissé nő.

A közlekedők száraz utakra, alapvetően jó feltételekre készülhetnek, de a melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek, és afejfájásis zavaró lehet, elvonja a figyelmet. Vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot, valamint iktassunk be rövid pihenőket, ezzel is csökkenthetjük a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az utastérben semmilyen élőlényt ne hagyjunk őrizetlenül!