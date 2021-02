Humánmeteo: erre figyeljünk, ha autóba ülünk

Vasárnap előbb csak délen, délnyugaton, aztán máshol is romlik a helyzet, egyre többeknél jelentkezhetnek tünetek. A napsütést most is nélkülöznünk kell, és észak-keleten továbbra is hidegebb időre kell készülni. Élénk, néhol erős délies légmozgás is jellemző lehet, ez pedig többeknél okoz különféle panaszokat. A szeles, egyben fényszegény idő front hiányában is megterhelő, erről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ha volán mögé ülünk, legyünk nagyon körültekintőek! Fotó: Getty Images

Nehezünkre eshet koncentrálni

Az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, melyet az élénk légmozgás még tovább fokozhat. Előfordulhat, hogy az éjszakát álmatlanul forgolódva töltjük, emiatt pedig nehezen ébredünk - mindez az egész nap hangulatára rányomhatja a bélyegét, nehezünkre eshet a koncentráció, ezért a szokásosnál is óvatosabban vezessünk. A fáradtság mellett a felhős idő miatt még lehangoltságot is tapasztalhatunk. A gyerekek is nyűgösebbek lehetnek a szokásosnál, ezért egész nap érdemes jobban figyelni rájuk.

A szeles időben csökken a szabadtéri hő- és komfortérzet, azonban hidegre nem kell készülni. Legjobb, ha rétegesen, jól variálhatóan öltözünk, estétől esernyőre is szükség lehet. Az allergiások számára rossz hír, hogy a mogyoró, az éger és a tiszafafélék pollenje nagyobb mennyiségben található meg a levegőben, így aki ezekre érzékeny, az a séták során kerülje el az erdős területeket, illetve inkább reggel és estefelé legyen kint a szabadban.