Pénteken gyenge hidegfront jellegű hatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Erős lesz a szél, a legtöbb helyen már csak 5 fok alatt alakul a maximum hőmérséklet. A tartósan megterhelő időjárás által kiváltott tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Görcsös típusúfejfájásjelentkezhet a hidegfront miatt. Fotó: Getty Images

Ízületi panaszok is

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök is megjelenhetnek a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében, de az erős lökésekkel kísért szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki. Sok folyadék - lehetőleg ásványvíz - fogyasztásával javasolt, de a meleg levesek és teák ugyanúgy segítenek a folyadék-utánpótlásban. Egész nap ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, ezeket kímélő tornával mérsékelje. A kopásos ízületi panaszok reggel lehetnek a legerősebbek, de napközben többször is előjöhetnek.

Emellett ingadozhat a vérnyomás, a keringési panaszok is csak lassan kezdenek mérséklődni - a drasztikus változás és a rendkívül összetett, sőt, gyorsan változó légköri helyzet nagy terhelést ró a szervezetünkre. Érdemes minél több időt pihenéssel tölteni, és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetéseket. A szeles időben általában nem tudnak felhalmozódni a szennyezőanyagok, de a szélvédett völgyekben megemelkedhet a szállópor koncentrációja.