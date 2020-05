Humánmeteo: erős lesz az UV-sugárzás

Hétfőn nem éri el front a Kárpát-medencét, kellemes lesz az idő. A sok napsütés jótékonyan hat hangulatunkra, közérzetünkre, a dolgos hétköznapok alatt is feltöltődhetünk egy kis energiával - írja humánmeteorológiai előrejelzésében a MeteoKlinika. A regenerálódás fontos, használjuk ki a nyugodt időt, ugyanis az elmúlt napok változékonysága igénybe vette a szervezetünket. Reggel ugyan helyenként kissé hűvös lesz, ezért ajánlott a réteges öltözet, és az ízületi panaszokkal élőknél is jelentkezhet kisebb fájdalom, délelőtt azonban gyorsan melegszik a levegő. Sokan stresszesek mostanában, ez a változékonyság is ronthatott a helyzeten.

A napsütés hatására javulhat az általános közérzet, aktívabbnak, energiával telinek érezhetjük magunkat, a szép idő pedig sokakat a szabadba csábít. Az idősebbeknél, a keringési rendszer betegségeiben szenvedőknél viszont a melegedés enyhébb panaszokat válthat ki, vérnyomás-ingadozás is felléphet.

Fontos, hogy mind magunkat, mind a gyermekeket óvjuk az erős UV-sugárzástól. Fotó: Getty Images

(T)együnk az erős napsütés ellen

Fontos, hogy a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, ezért mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Használjunk legalább 20-as, az érzékenyebb bőrűek és a kisgyermekek pedig 30-as faktorszámú fényvédőt. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napon való tartózkodást, ha mégis napra megyünk, a naptej mellett ügyeljünk a megfelelő öltözetre is. Belsőleg is felkészíthetjük bőrünket a káros sugarak ellen: a sárgarépa, a paradicsom sok béta-karotint tartalmaz, folyamatos fogyasztásukkal elősegíthetjük a hosszabb távú védelem kialakulását.

A meleg miatt jelentősen megnövekszik a levegő pollentartalma. A legtöbb panaszt a nyírfa okozza, emellett a tölgy és a platán virágpora található meg nagyobb mennyiségben a légkörben. Az allergiások kerüljék a réteket, parkokat, ne szellőztessék az ágyneműt a szabadban. Utazáskor ne tekerjék le az ablakot, valamint mossanak hajat lehetőleg minden este. A sétára legmegfelelőbb a kora reggeli és az esti időszak, ekkor van a legkevesebb pollen a levegőben.

Kedden kicsit hűvösebb lesz

Hétfőn a napsütés hatására a déli órákban gomolyfelhők képződnek, de ezekből csapadék nem valószínű. Ugyanakkor az északkeleti határ közelében tartósan felhős időre van esély, ott némi eső is hullhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Az északi, északnyugati szelet Szabolcs környékén erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 22 fok között valószínű, de a felhős északkeleti részeken csak 15, 17 fok várható. Kedd hajnalban egy hidegfront hatására éjszaka nyugat felől egyre több felhő érkezik, napközben közepesen és erősen felhős időszakok mellett csak kevés napsütés valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.