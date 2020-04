Humánmeteo: erős lesz az UV-sugárzás

Csütörtökön nem érvényesül markáns fronthatás, csak enyhe tünetek jelentkezhetnek a fokozottan érzékenyeknél. Az allergiások azonban egyre erősebb tüneteket tapasztalhatnak, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás is - hívja fel a figyelmet humánmeteorológiai előrejelzésében a MeteoKlinika. Mint írják, holnap nem érkezik front hazánk térségébe, és amennyiben nem tartozunk a fokozottan érzékenyek körébe, akkor néhány napig nem is tapasztalhatunk panaszokat.

Egyre pihentetőbb, markáns hatásoktól mentes időre számíthatunk, de jelentősen továbbra sem javul a munkavégző- és a fizikai teljesítőképességünk. Ha érzékenyek vagyunk azonba a melegedésre, akkor a vérnyomás-ingadozásara számíthatunk, illetve migrént is tapasztalhatunk. A stresszfaktor szintén magas, sokunkat megvisel a folyamatos bezártság.

Csak óvatosan a tavaszi napfürdővel, ne feledkezzünk meg bőrünk védelméről. Fotó: Getty Images



A napsütés jótékony hatással lehet az immunrendszerünkre, a megfelelő óvintézkedések és a járványügyi szabályok betartása mellett érdemes is minél több időt a szabadban tölteni. Arra azonban ügyeljünk, hogy a déli órákban már erős az UV-sugárzás, többfelé megközelítheti, vagy akár el is érheti a 5-ös fokozatot. Délelőtt 11 és 15 óra között az érzékeny bőrűek ne napozzanak, komoly bőrkárosodást szenvedhetnek. Figyeljünk arra is, hogy a kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 50-es faktorszámú naptejet használjunk. A vízpartok mellett a megnövekedett UV-sugárzás miatt a megszokottnál erősebb bőrvédelemre van szükség.

Az allergiahelyzetben fokozatos, az előző, kedvezőbb időszakot követően rohamos romlás várható, elsősorban a nyírfa és az éger pollenje okozhat intenzív panaszt: erre érzékenyként orrfolyást, szemviszketést, könnyezést tapasztalhatunk. Hasznos, ha ilyenkor gyakrabban porszívózunk, és a lakást is csak a reggeli, vagy a kora esti órákban szellőztetjük.