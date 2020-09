Humánmeteo: erős hidegfront jön

Szombaton erős hidegfronti hatás érvényesül. A frontrendszer hatására felhős és - a nap első felében - csapadékos időben lesz részünk. Markáns lehűlés is érkezik: a délutáni maximumok 20 fok alatt maradnak, illetve lesz, ahol mindössze 14-16 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A front okozta panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentésében tájékozódhat.

Szombaton egy hidegfront hatására esős, hűvös időjárásra számíthatunk. Fotó: Getty Images

A szél megerősödik, olykor viharos erejű lökésekre is számítani kell, ez pedig több fokot ront az egyébként is alacsony hő- és komfortérzeten. A csapadékzóna túlnyomó része a délelőtt folyamán áthalad felettünk, a délutáni időszakban főleg a keleti és északkeleti tájakon eshet az eső. A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a változékony időben vérnyomás-ingadozás és görcsös panaszok is felléphetnek. Az erős szél fokozza a fejfájósok tüneteit, emellett ingerlékenységet és nyugtalanságot okoz. A panaszok mérséklése érdekében fokozott folyadékbevitel javasolt.

Bár a csapadék nagy része a délelőtti órákban elhagyja térségünket, délután is jellemzően hűvös marad azonban az idő. Szabadtéri programok esetén mindenképpen javasolt tehát a réteges és szélálló öltözet, az északkeleti tájakon pedig esernyőre, esőkabátra is szükség lesz. Magas a megfázás veszélye, amit az öltözködésnél is célszerű figyelembe venni.