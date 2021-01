Humánmeteo: embert próbáló lesz a csütörtök

Holnap a talajon és a magasban is melegedés zajlik, mely intenzív melegfronti tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél. Az ilyenkor szokásosnál akár 8-10 fokkal is melegebb lehet, és sokfelé a szél is megerősödik. A tavaszias meleg nagy terhelést ró a szervezetünkre, ráadásul a fertőzésveszély továbbra is magas: ha kíváncsi, az országban hol mekkora a fertőzésveszély, nézze meg a Meteo Klinika térképét.

A tavaszias meleg nagy terhelést ró a szervezetünkre. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Amennyiben vérnyomásproblémákkal élünk, akkor vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és a déli területeken. Azt is észrevehetjük, hogy csökken a teljesítőképességünk, koncentrálási problémák léphetnek fel.

Kezelhetetlenné válhatnak a gyerekek

Az erős, olykor viharos légmozgás nyugtalanságot, ingerlékenységet is kiválthat, a gyerekek ilyenkor gyakran élénkebbek a megszokottnál, olykor kezelhetetlenné is válhatnak. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosul, így összességében elmondható, hogy egy rendkívül megterhelő napnak nézünk elébe.

Napközben is az átlag felett alakul a hőmérséklet, de az erős szél több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet, így vastagabb, réteges öltözet javasolt. A levegőminőségben a szeles tájakon jelentősen javul, de a szélvédett részeken még mindig előfordulnak erősen szennyezett vidékek, ahol magas szállópor-koncentrációval kell számolni.