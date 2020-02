Humánmeteo: elviselhetetlen lesz a szerda

Szerdán nem érkezik front, de melegfront jellegű hatásra számíthatnak az arra érzékenyek, a nyugati és a déli, délkeleti tájakon jelentkezhetnek erősebben a tünetek - írja a Meteo Klinika. Elsősorban migrén léphet fel, főként az Alföld déli részén élők körében. A migrénre hajlamosak egész nap kerüljék az alkohol és a csokoládé fogyasztását, ezáltal mérséklődhetnek a panaszaik.

A többfelé élénk, erős szél is tovább ronthatja a helyzetet, és ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat még a kisgyermekek körében is, legyünk türelmesek. Mivel a napokban gyakorivá váltak az alvászavarok, ne lepődjünk meg, ha fáradtsággal és tompasággal küzdünk napközben. Ezek mellett a gyulladásos panaszok, például az ízületi gyulladások is erősödhetnek.

Migrénes görcsök gyötörhetik holnap az arra érzékenyeket. Fotó. Getty images

A szél miatt alacsonyabb lesz a hőérzetünk, ezért öltözzünk a szokásosnál melegebben. Kültéri programhoz mindenképp szélálló és réteges ruházatra lesz szükség, habár marad az évszakhoz képest kissé enyhébb időjárás. A mogyoró és a tiszafafélék pollenje enyhébb tüneteket okozhat az allergiásoknál, délen jelentkezhetnek erősebben a panaszok.

A közlekedők napját a csökkent figyelem, a szétszórtság ronthatja, az élénk, erős lökésekkel kísért oldalszél pedig tovább növeli a balesetveszélyt. Vezessünk hát a megszokottnál lassabban, óvatosabban.