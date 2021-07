Humánmeteo: elviselhetetlen időnk lesz

Pénteken frontmentes idővel folytatódik a hét, és már keleten sem várható 35 Celsius-fok közli hőség. A nyugati tájakon még a maximum-hőmérséklet is 30 fok alatt marad, a hajnali órákra pedig még jobban felfrissül az idő. A fülledtség azonban tartósan megterheli még az egészségesek szervezetét is. A rekkenő hőségben jelentkező tünetekről és a védekezésről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az extrém hőség ugyan mérséklődik, de így sem lélegezhetünk fel. Fotó: Getty Images

Rosszullétet és légszomjat hoz a fülledtség

A délutánonként fülledtté váló időben rosszullét, légszomj, illetve nehézlégzés jelentkezhet. Ilyenkor, ha csak pár percre is, de próbáljunk meg kicsit pihenni, visszavenni a tempóból. A szívbetegeket különösen megviselheti a magas páratartalom, hiszen nagy terhelés éri a keringési rendszerünket, ezért nekik fokozott óvatosság ajánlott. A migréneseknek és a görcsös fejfájástól szenvedőknek is nehéz napokra kell felkészülniük.

Elmossa az eső a kinti terveket

A szabadtéri tevékenységeknek most inkább nyugaton kedveznek a feltételek, keleten ugyanis sokfelé zápor és zivatar zavarhatja meg a kinti programokat. A csalán- és pázsitfűfélék továbbra is gyötörhetik az allergiásokat - az érintettek lehetőleg szellőztessenek gyakran (kora reggel vagy este), valamint hajat is a megszokottnál sűrűbben mossanak.