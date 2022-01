Humánmeteo: együtt támad a fagy és a melegfront

Csütörtökön melegfront érkezik, a magasban is melegedés zajlik, amit a melegfrontra fokozottan érzékenyek egész nap megérezhetnek. Hajnalban viszont még nagyon hideg lesz, egyes helyeken a -20 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, és keleten lesznek olyan részek, ahol napközben is marad a fagyos idő. A kezdődő változást előbb csak a fokozottan érzékenyek érzik meg, aztán másoknak is lehetnek tüneteik. A kezdődő változáshoz köthetően jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ízületi fájdalmak is jelentkezhetnek

Hogyha érzékenyebben reagálunk a melegfrontra, akkor alvászavarokat tapasztalhatunk, napközben tompábbak, figyelmetlenebbek lehetünk, a szétszórtság pedig az egész napra rányomhatja a bélyegét. Enyhébb migrén is megjelenhet a humánmeteorológiai panaszok között, kerülendő a csokoládé és a vörösbor fogyasztása.

Sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen tünetek. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A fagyos, nyirkos reggelen az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, a sajgó végtagokat ébredés után mozgassuk át, a tehermentes torna jót tesz a nagyízületeknek. A hidegebb tájakon ezek a tünetek napközben is fennállhatnak, vastag zokni, kesztyű javasolt, ha a szabadban tartózkodunk.

A nyirkos területeken kifejezetten alacsonyan alakul a hő- és komfortérzet, a vastag ruhadarabok mellett a réteges öltözet is elengedhetetlen. A nyakat óvjuk sállal, különösen a kisgyerekek hajlamosak ilyenkor a megfázásra. A keringési rendszert kimondottan megterheli a hideg - sok pihenés javasolt a keringési betegségben szenvedők számára.

A szeles vidékeken jobb a levegőminőség, de máshol megemelkedhet a szállópor koncentrációja. A szélvédett völgyekben veszélyes is lehet a levegőminőség. A pollenterhelés minimális, de az enyhülés miatt növekedni fog a levegőben a mogyoró és az éger virágporának mennyisége.