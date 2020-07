Humánmeteo: egyre jobban kimerülünk

Holnap folytatódik a meleg, változékony idő, amely egyre inkább kimeríti a szervezetet - írja a Meteo Klinika. Leginkább a szívbetegek, az idősek és a vérnyomáspanaszokkal élők veszélyeztetettek. A párásság mellett helyenként a nagy hőingás is megterhelő lehet. Általánosak lesznek az alvászavarok, a fejfájás, a fáradtság és a tompaság, de a koncentrálóképesség is jelentősen csökken ebben a humánmeteorológiai helyzetben: türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek lehetünk. Frontra nem kell számítani.

Keleten a növekvő fülledtség hatására légzési nehézségek is jelentkezhetnek, a zivatarok területén pedig romolhat az asztmások állapota. Délutántól északnyugaton már a görcsös panaszok erősödhetnek fel, hidegfronti hatás kezdődik, ami a következő nap humánmeteorológiai helyzetét is meghatározza majd. 11 és 15 óra között az UV-sugárzás a naposabb tájakon nagyon erős lesz, meghaladja 7-es értéket, akár pár perc alatt is leéghetünk.