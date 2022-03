Hétfőn már a nyári időszámítás lesz érvényben, a vasárnap elveszett egy óra miatt pedig még most is jelentkezhetnek tünetek. Front nem érkezik, de a magasban melegedés zajlik, így a migrénhajlam is fokozódik, és megmagyarázhatatlan álmosság is gyötörheti! A tartósan frontmentes idő ellenére jelentkező panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az óraátállítás megviseli a szervezetet. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy ha fokozottan érzékeny a melegedésre, akkor migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhat. Ennek következtében napközben kialvatlanságot, fáradtságot érzékelhet. Ha ön is az említett csoportba tartozik, akkor ajánlott lefekvés előtt kerülni a megerőltető tevékenységeket és a sportolást, így nyugodtabb lehet az alvás.

Az óraátállítás sokaknál még mindig érezteti hatását, de tudatosan alakított napirenddel mérsékelhetőek a tünetek. Alvászavarok, napközben is álmosság léphet fel, emiatt pedig csökkenhet a teljesítőképesség is, a hangulata is rosszabb lehet. Ha ön is ezt tapasztalja, akkor az időben történő elalvás, és az új időszámításhoz időzített ébredés jót tehet, az étkezésben is próbáljon igazodni az egy órával eltolódott napirendhez.

A melegedő időben akár egyik napról a másikra is hirtelen megugorhat a pollenkoncentráció - jelen esetben főként a ciprusfélék és a nyárfa virágporának esetében lehet erre számítani. A napos, meleg délutánokon tapasztalhatja legerősebben a kellemetlen tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, illetve a szem viszketése is jellemző lehet, a panaszok a napokban már intenzíven is jelentkezhetnek. Ilyen esetben mosson hajat gyakrabban, a ruhát, ágyneműt ne szellőztesse a szabad levegőn, és kerülje a tejtermékek fogyasztását is.

Az UV-sugárzás mérsékelt, de az érzékeny bőrűeknek már vigyázniuk kell a délutáni órákban, mert könnyen megpirulhat a bőrük! A levegőminőség sokfelé romlik: a PM10 koncentrációja tartósan magasabb lehet, illetve a forgalmas közlekedési csomópontokban a nitrogén-oxidok tekintetében is emelkedés várható.