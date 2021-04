Humánmeteo: csalóka lesz az idő

Vasárnap nem érvényesül fronthatás, országszerte kedvezően alakul az időjárás. Napközben továbbra is az ilyenkor szokásosnál hűvösebb lesz, ráadásul most több felhővel is kell számolni. A nem éppen ideális idő pedig okozhat kellemetlenségeket a fokozottan érzékenyek körében. A frontmentes időben fellépő panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A jó idő sokakat a szabadba vonzhat vasárnap. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett migrént, illetve koncentrálási problémákat is tapasztalhatunk, ez pedig ronthatja a komfortérzetet. Egyre többeknél fordulnak elő alvászavarok, aminek következtében napközben kialvatlanság, fáradtság lép fel. Hajnalban az ízületi bántalmakkal élők tünetei is felerősödhetnek, délelőtt azonban fokozatosan enyhülnek a panaszok.

h i r d e t é s

A jó idő sokakat a szabadba csábít, a hőérzetünket csak kisebb légmozgás csökkenti. A reggeli órákban ugyanakkor sokfelé, főképp a völgyekben és a Dunántúlon nagy lesz a megfázás veszélye, ezért fontos a kellően meleg, réteges öltözet. Az UV-sugárzás a felhőzet függvényében ingadozik, de a napos déli órákban megközelítheti az erős fokozatot. A pollenallergiások tünetei kissé felerősödhetnek, főként a nyírfa és a tölgy esetében.