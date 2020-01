Humánmeteo: csak éljük túl a keddet

Kedden újabb front nem érkezik, azonban a napok óta tartó hideg idő hatására a hidegfrontra fokozottan érzékenyek panaszai nem mérséklődnek számottevően, és melegfront jellegű tünetei is jelentkezhetnek - olvaható a MeteoKlinika előrejelzésében. Mint írják, többfelé ködfoltokkal indul a nap, és sokfelé később is marad a párás, nyirkos idő.

Az ízületi bántalmakkal élőknek keleten főleg a kopásos jellegű, míg a Dunántúlon a gyulladásos fájdalmai erősödhetnek fel. A végtagokat ilyenkor ajánlott óvatosan, kíméletesen átmozgatni, illetve most pár napig kerülni a vörös húsok és a zsíros ételek fogyasztását. Óvjuk szervezetünket, ha tehetjük, tartsuk folyamatosan melegen, állandó hőmérsékleten végtagjainkat, ez átmeneti megoldást nyújthat.

Az ország keleti felében élők kopásos, a nyugatin gyulladásos fájdalmakra számíthatnak. Fotó: iStock

A hideg hatására a görcsös panaszaink is megszaporodhatnak, e tüneteket lazító, nyugtató fürdővel mérsékelhetjük. Kedden jellemző lehet afejfájásés a migrén is. A szabadban alacsony a hő- és komfortérzet, ráadásul ismét egyre magasabb a légszennyezettség - tartózkodjunk minél kevesebbet a szabadban és a szellőztetés is csak rövid ideig ajánlott.



A közlekedők eleinte többfelé nedves, csúszós, lefagyott útburkolatra számíthatnak, érdemes nagyobb követési távolságot tartani, s a sebességet is mérsékelni. A lehangoló időben lankadhat a figyelmünk, és helyenként párásság is rontja a látásviszonyokat.