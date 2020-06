Humánmeteo: borongós hétfő jön

A Meteo Klinika humánmeteorológiai előrejelzése szerint az erősen változékony időben országszerte általános panasz lehet afejfájásés a rossz közérzet, valamintalvászavarokis jelentkezhetnek. Romolhat a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők állapota is, valamint az arra érzékenyek körében az erős szél is fokozhatja a tüneteket, valamint ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki.

Hétfőn is többnyire a felhők uralják majd az eget, kevés napsütésre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Sokfelé a fülledtség is negatívan befolyásolja a komfortérzet alakulását. A légzési nehézséggel küzdők számára most nem javasolt hosszabb időt tölteni a szabadban. Zivatarok környezetében romolhat az asztmások állapota, így javasolt zárt térben megvárni a vihar elvonulását.

Öröm az ürömben, hogy a csapadék és a változékony idő jót tett az allergiásoknak, jelentősen csökkent a pollenterhelés. E tekintetben az elkövetkező napok során sem várható számottevő visszaesés. Az UV-sugárzás is elsősorban csupán keleten válhat erőssé, az ország többi részén a sok felhő miatt nem lesz jelentős.