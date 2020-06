Humánmeteo: bágyasztó lesz a szombat

Szombaton országszerte nem érvényesül fronthatás, de a nyárias melegben gyenge melegfront jellegű tünetek előfordulhatnak az érzékenyebbeknél - írja humánmeteorológiai előrejelzésében a MeteoKlinika, figyelmeztetve arra, egész nap kínozhat minket fáradtság, szétszórtság is. Még a rutinfeladatokat is nehezebb lehet elvégezni, tompábbaknak, aluszékonyabbaknak érezhetjük majd magunkat. Bár kávé helyett a rendszeres sportolás is kiváló élénkítő, fontos, hogy az ilyen tevékenységeket a kevésbé meleg órákra időzítsük, és soha ne végezzük például tűző napon.

Bágyasztó meleg okoz majd panaszokat szombaton. Fotó: Getty Images

Szombaton akár 32 fokos meleg is várható, ám a strandidő veszélyeket is rejt. A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk, 10 és 16 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak, komoly bőrkárosodást lehet szenvedni. A kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 40-es faktorszámú naptejet használjunk. A vízpartok mellett a megnövekedett sugárzás-dózis miatt a megszokottnál erősebb bőrvédelemre van szükségünk, fürdőzés során pedig félóránként tanácsos megismételni a krémezést. Viseljünk könnyű, természetes anyagból készült ruhadarabokat, amik alatt hűsölhet, nem fülled be a bőr. Fejünket is óvjuk szalmakalappal vagy más fejfedővel, hiszen magas a napszúrás kockázata ilyenkor. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékfogyasztásról sem. Bár ilyenkor csábítóak lehetnek a hűs habok, természetes vizekben csak a kijelölt helyeken fürdőzzünk, ugyanis a hirtelen mélyülő, szabálytalan alakú medrek miatt kis területen belül is drasztikusan változhat a vízhőmérséklet.

A pollenterhelés ismét fokozódik, a pázsitfűfélék és a csalánfélék okozhatják a legtöbb panaszt. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés és könnyezés, tüsszögés jelentkezhet, a tünetek mérséklése érdekében az érintettek fogyasszanak kevesebb tejterméket és vörös húsokat. A gyakoribb porszívózás és hajmosás is segíthet, és rögtön mossunk kezet, amint hazaértünk.